外電報道，美國總統特朗普請求加州地方法院法官Laurel Beeler暫緩阻止其微信（Wechat）禁令實施的禁制令，強調微信會危害國家安全。

根據美國政府律師提交的文件顯示，政府已確定微信對美國國家安全和外交政策構成威脅，法院的臨時禁制令允許繼續、不受限制地使用微信，並讓中國「能夠監視美國人」，同時收集和使用來自美國用戶的大量個人和專有訊息以滿足自身利益。

此前，美國商務部以國家安全為由發布禁令，禁止從美國應用商店下載微信。美國法官Laurel Beeler頒布臨時禁制令，叫停商務部對微信的禁令。

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