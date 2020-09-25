摩通：市場對恒大傳聞反應過度 預計戰略投資者同意延長債務期限
文章日期：2020年9月25日 15:33
昨日內地網上流傳一份文件，指中國恒大（3333）致函廣東省政府，希望協助公司推進回歸A股上市，雖然公司已發聲明澄清，惟市場憂恒大陷財困，拖累恒大股價表現。摩根大通認為，市場對相關傳聞反應過度，恒大若向廣東省政府提交相關文件，事前應已和政府做好溝通。
摩通指，如果恒大地產最終未能在最後限期上市，恒大的戰略投資者之一蘇寧將取回200億元的人民幣投資，此舉符合預期。然而，另一戰略投資者山東高速是中國華東地區國企，由於雙方關係和利益分配，該行認為山東高速和其他投資者會延長債務期限。
摩通又提到，內地政府近年積極推動房地產開發商去槓桿，但如果同時又阻止房企通過發行股票融資，便令人費解。
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