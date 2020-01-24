四大會計事務所之一的羅兵咸永道今日發布報告，指出今年上半年私募及創投（PE、VC）對內地TMT（科技、媒體及電信）行業，投資金額跌至三年新低。報告顯示，受疫情影響，上半年TMT行業獲投資約139.7億美元（約為1090億港元），較去年下半年跌32%。期內PE、VC投資項目數量錄得約1200宗，較去年下半年跌34%。

報告指出，受疫情影響、中美摩擦等內外環境因素影響，首季PE、VC融資市場整體都有所回落。此外，該行指出，今年上半年內地「明星項目」較少，見到投資人對首輪融資的項目亦明顯持謹慎態度。不過該行認為，至疫情後期，內地政府持續出台刺激政策，相信部分有潛力的熱點行業將會受到追捧。

報告指出，上半年內地TMT融資項目中，有一家互聯網網絡教育公司以及一家互聯網網絡服務公司均獲10億美元（約78億港元）投資，為今年上半年融資金額最高的項目。期內投資額度超過1億美元的交易中，科技行業公司佔14宗，互聯網行業佔9宗，通信行業僅有2宗，娛樂行業無過億投資項目。

PE、VC退出方面，報告指出，上半年「退出市場」同時遇冷，僅有107宗項目獲成功退出。該行指出，因中美摩擦升溫、加上內地科創板活躍，有逾七成的退出項目是在A股市場進行IPO。香港方面，即使有中概股回歸趨勢，在港進行IPO的項目也僅佔整體退出項目的16%，較去年下半年微升4%。

羅兵咸永道華中區私募股權基金業務組主管合伙人高建斌表示，今年上半年內地首次提出建設數據中心的目標，同時強調要深化「新基建」政策。他認為，5G基建、物聯網、人工智慧、工業互聯網等領域將會成為近期投資熱點。

記者：馬迪帆

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