滬指連續第二日下跌，全周累跌3.5%。上證綜指早段反覆向下，午後一度跌勢加劇，曾低見3208點，最多跌15點，尾市好淡爭持，惟表現乏力，全日收報3219點，下跌3點，成交額2206億元(人民幣．下同)。

深證成指高開，早段於12820點至12900點區間上落，午後反覆下跌，曾低見12764點，最多跌52點，全日收報12814點，跌2點或0.02%，成交額3487億元。兩市成交額合共5693億元。

創業板指數早段維持升勢，午後反覆向上，全日收報2540點，升4點或0.18%，成交額1713億元。

總結全周，上證綜指累跌115點或3.45%；深證成指累跌418點或3.16%；創業板指數累跌51點或1.99%。

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