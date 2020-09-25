匯豐委任伍楊玉如為香港區財富管理及個人銀行業務主管
文章日期：2020年9月25日 15:14
匯豐宣布，已委任伍楊玉如為香港區財富管理及個人銀行業務主管，由2020年12月1日生效。上任前，該行亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷﹐將繼續兼任該職位。
伍楊玉如現時為網上交易平台IG Group的大中華區行政總裁。加入IG Group前，她與合作夥伴共同創立了金融科技財富及資產管理公司亞盟金融（FinEX Asia）。伍楊玉如曾任花旗19年，離職前曾任該行信用卡及私人貸款業務主管。
匯豐表示，伍楊玉如擁有超過20年金融業的經驗，透過以人為本的管理理念，成功為其效力的公司推動業務增長、改善客戶滿意度、實現數碼轉型和開展更高效的風險管理制度等。伍楊玉如表示，非常榮幸能夠加入亞洲其中一個最受客戶信賴的品牌，並帶領這個對匯豐具有策略意義的業務，並期待與匯豐的專業團隊並肩而行。
記者：歐陽偉昉
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！
講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估
日期：2020年9月30日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
講者：龐寶林
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道