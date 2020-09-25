美國財長梅努欽(Steven Mnuchin)表示，他無法動用未使用的抗疫貸款權限，來提供現金撥款幫助美國客運航空公司避免數千人的裁員。

航空公司過去數個月一直敦促美國國會支持一項250億美元(約1950億港元)救助計劃，並將就業援助再延長6個月，以避免航空業裁員。

有國會議員問及怎樣幫助航空公司避免即將到來的裁員時，梅努欽回應稱沒有方法，又稱3月份獲批的國會融資「實際上拯救整個行業」。

「CARES法案」（《Coronavirus Aid, Relief,and Economic Security Act》（《病毒救助、紓困與經濟安全法案》）的簡稱）在3月批准250億美元就業援助，要求航空公司直至9月30日不能裁員。

梅努欽稱，特朗普政府支持共和黨參議員Roger Wicker提出的法案。該法案將提供255億美元(約1989億港元)航空業就業支持，以避免裁員。Wicker周三尋求加速推進航空支持法案，惟最終未能成功。

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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