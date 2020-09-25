港股半日高開低收。恒指半日一度向上，最多升184點，高見23495點，惟臨近半日尾市一度回吐，曾跌67點，低見23243點，中午收報23262點，半日跌48點或0.21%，成交金額607億元；國指跌31點或0.33%，報9340點。恒生科技指數收報6958點，跌1.36%。

匯控（0005）半日領跌大市，挫1.22%，收報28.25元，拖低恒指19點；其次為小米（1810），收報19.56元，跌1.41%，拖低大市12點。其餘科技股個別走，騰訊（0700）收報505.5元，升0.1%；阿里巴巴（9988）收報259.2元，跌0.69%；美團（3690）收報236.4元，跌0.92%。

藍籌中以中石油（0857）表日最好，升1.71%，收報2.38元；碧桂園（2007）表現最弱，跌3.45%，收報9.24元。

傳恒大（3333）陷財困，標普降恒大評級展望至「負面」，該股今早低開2.7%，之後一度回升6.9%，高見16.28元，惟升勢無以為繼，收報14.76元，跌3.02%。同系恒大汽車（0708）同樣受壓，收報16.6元，跌13.9%。

受恒大傳聞影響，內房股亦受壓。潤地（1109）跌1.01%，收報34.45元；碧桂園（2007）跌3.45%，收報9.24元；中海外（0688）跌1.22%，收報19.44元。

海航系CWT International（0521）停牌近18個月後今早復牌，收報0.146元，升10.6%。

新股明源雲（0909）今早上市，半日收報30元，較招股價16.5元，半日大升81.82元。

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