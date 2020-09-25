恒指跌48點，收報23262點，成交金額607億元。美股反彈但尾市升幅收窄，港股亦止跌回升，但以嚴重超賣後而言力度不足。

昨日傳出恒大（3333）請求政府批准A股上市，否則集團可能資金鏈斷裂。今早股價先跌後升、再回落，市場似乎憧憬恒大能夠在A股上市，又或是獲政府支持解決債務問題。但中央對於調控房地產的決心極為堅決，就算疫情令經濟大受打擊也未有放鬆，近期多個城市更加強調控，讓恒大回A的可能性相當低。

至於債務問題，有安邦、海航等被拆骨的先例，看不到恒大能獲特別關照，而恒大債券今早大跌30%觸發二次停牌，反映債券投資者要錢唔要貨。要留意，中央定出3條紅線後，恒大已無法增加債務，而今次事件後，就連借新還舊的難度亦大幅提高，不論銀行還是債市的融資渠道都基本上關閉。一家出現持續經營問題的企業，股價一定會非常波動，不宜沾手。

內地樓市不斷受打壓，美國樓市則欣欣向榮。一方面按揭利率跌至歷史低位，30年期房貸利率降至2.9厘，15年期更低至2.4厘，另一方面，中產、有產階級都擔心瘋狂印鈔會導玫通脹到來，紛紛買入物業保值，美國樓市庫存只餘下3.1個月，基本上無房可買，樓價不斷創出歷史新高。與美國樓市相關性極高的創科（0669）定必受惠。雖然估值略為偏貴，但中長期走勢向上則非常明確。

張兆聰

明報首席評論員