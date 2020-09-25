標普降恒大評級展望至「負面」 料其流動性緩衝減弱

評級機構標準普爾指，中國恒大（3333）的流動性緩衝減弱，將公司評級展望由「穩定」下調至「負面」，確認公司長期發行人評級為「B+」。

標普指出，中國恒大短債償付責任持續增加，及明年1月潛在償還部分A股戰略投資，料其流動性轉弱。惡化情況或被合約銷售良好及活躍增資活動所部分抵消；在監管趨嚴下，管理層亦注意改善槓桿及流動性。

負面展望反映該行認為恒大在未來6個月將面對更大流動性壓力，部分由於資本結構不平衡。這亦反映該行預期恒大毛利率將會收窄，加劇其槓桿。

昨日內地網上流傳一份文件，指恒大致函廣東省政府，希望協助公司推進回歸A股上市，並指恒大地產如未能按時完成重組，須在明年1月底償還逾1400億元人民幣本金及利息，否則會構成風險。恒大昨晚發出聲明，指相關文件及截圖均為憑空揑造，強烈否認財困消息，並已報案處理。

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