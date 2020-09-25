中國恒大（3333）昨日驚傳若回A無期，恐明年1月底償還逾1400億元人民幣本金及利息會構成風險。雖然公司澄清相關文件及截圖均為憑空揑造，強烈否認財困消息，並已報案處理。但似乎未釋市場疑慮，恒大系今早繼續下跌。銀河聯昌報告指，傳聞昨午一出反應負面，亦令投資者恐慌恒大潛在流動性問題，但該行指市場一直並無太大預期恒大能於一月如期回A，管理層亦無在中期業績交出具體重組時間表，相信即使未獲批限期前回A，恒大亦已有後備方案，並估計恒大亦如往日，會在近期將與回A投資者商討投資續期條件。

同時，該行相信恒大自「三道紅線」政策一出，已非常認真及主動去槓桿，改善現金流。首先，公司近期已公布未來數月七折賣房，相信九、十月能每月合約銷售達1000億元人民幣。在2020年全年合約銷售能達8000億元，按年升33%，公司亦加強管理現金回籠。

而且，恒大明年分拆物管估計集資達350-400億港元，包括240億來自向上市前投資者出售28%股權、100-150億港元來自公開招股。以及電動車板塊亦計劃登陸上交所科創板，料可籌得100-150億元人民幣作電動車未來發展，減少對恒大金援的依賴。

該行認為即使未能如期回A，恒大整體的流動性風險並非如流傳文件所提的高，而「三道紅線」令下，該行將相信恒大將更規範及持續去槓桿，預期淨負債可由年中200%水平，在年底減至120-140%左右，在2021年更降至100%以下。

恒大系今日走勢反覆，早市恒騰（136）最傷，跌17.46%，報0.26元；依賴母企金援的恒大汽車（0708）亦不遑多讓，跌13.9%，報16.6元；恒大跌3.02%，報14.76元。

記者：方楚茵

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