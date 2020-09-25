滬、深兩市半日倒跌，上證綜指高開後，好淡爭持，曾高見3329點，最多升16點，並以半日低位收市，半日收報3215點，跌7點或0.24%，成交額1288億元(人民幣．下同)。

深證成指高開後，大部分時間於12820點至12900點區間上落，曾高見12919點，最多升103點，臨近半日收市調頭向下，以半日低位收市，收報12809點，跌7點或0.06%，成交額2137億元。兩市成交額合共3425億元。

創業板指數大部分時間於2540點至2570點區間上落，臨近半日收市升幅收窄，半日收報2536點，升不足1點或0.02%，成交額1092億元。

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