滬、深兩市倒跌 上證半日收跌7點
文章日期：2020年9月25日 11:40
滬、深兩市半日倒跌，上證綜指高開後，好淡爭持，曾高見3329點，最多升16點，並以半日低位收市，半日收報3215點，跌7點或0.24%，成交額1288億元(人民幣．下同)。
深證成指高開後，大部分時間於12820點至12900點區間上落，曾高見12919點，最多升103點，臨近半日收市調頭向下，以半日低位收市，收報12809點，跌7點或0.06%，成交額2137億元。兩市成交額合共3425億元。
創業板指數大部分時間於2540點至2570點區間上落，臨近半日收市升幅收窄，半日收報2536點，升不足1點或0.02%，成交額1092億元。
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