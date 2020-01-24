1個月HIBOR三連跌 失守0.5厘創一周低位
文章日期：2020年9月25日 11:42
港元拆息個別走。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，按日跌1.02點子至0.49679%，創一周低。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.23點子至0.05095%；1星期HIBOR升0.04點子至0.29506%；2星期HIBOR跌1.35點子至0.37923%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.36點子至0.62875%；6個月期HIBOR跌0.29點子至0.74524%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.92155%。
港元現報7.7502元，無升跌。
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