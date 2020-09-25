農夫山泉（9633）今早偏軟，最多跌5.66%，低見35.85元，現報36.6元，跌3.68%。該股昨日公布中期業績，受疫情影響，集團上半年純利錄28.6億元（人民幣，下同），跌0.4%；收入跌6.2%至115.4億元。

受股價下跌影響，鐘睒睒坐上中國首富「寶座」不足兩日，即再度被馬化騰取代。根據福布斯實時富豪榜顯示，鐘睒睒目前財富約544億美元，馬化騰身家566億美元。

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日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

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優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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