美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)表示，正在對沃爾瑪和甲骨文收購TikTok的交易提案進行嚴格審查，並補充稱，尚不清楚中國政府將對該交易施加何種影響。

字節跳動表示，已經與這而間企業就其TikTok交易達成初步共識，交易需要得到美國和中國政府的批准，惟與白宮達成協議的具體條款未清楚，也未最終敲定。

美國總統特朗普稍早表示，在決定是否批准一項涉及美國公司持有TikTok大部分股權的潛在交易時，將主要考慮安全問題。

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