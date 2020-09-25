《彭博》報道，長和系創辦人李嘉誠與長子李澤鉅自去年8月以來斥約38億港元（4.9億美元）回購長和（0001）和長實（1113）股票。然而，兩公司至今股價走勢未見起色。長和已連跌4日，現時小幅反彈，報46.7元，升0.76%；長實已連跌7日，現報38.6元，升0.52%。

報道指，北京加強對香港的控制引發政治動盪，新冠疫情以及全球貿易放緩，都對長和系的零售和港口業務造成衝擊。此外，中美緊張局勢升溫，集團海外交易將面臨越來越多的審查和監管障礙。

報道引述香港銀河-聯昌證券分析師鄭懷武（Raymond Cheng）表示，疫情和政治環境令投資者憂慮香港存在不確定性，短期內對市場存在擔憂。

雖然回購金額僅佔兩家公司合計市值的1%，但在股價下跌時增持更彰顯了李嘉誠家族的信心。鄭懷武在3月和4月之間短暫將長實股票評級從「中性」上調至「買入」，但在該公司公布上半年財報並將派息削減35%後，鄭於上月調降評級。鄭懷武認為，投資者對香港樓市前景展望黯淡，長實正失去吸引力。

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