美股向上，港股昨日跌近4個月低位後，今早反彈高開。恒指今早高開114點或0.5%，報23425點，成交金額57億元；國指今早高開50點或0.55%，報9421點。恒生科技指數開市報7110點，升0.8%。

ATMX走高，騰訊（0700）領漲，開市升0.99%，報510元，貢獻恒指23點。阿里巴巴（9988）報264.4元，升1.3%；美團（3690）報240元，升0.59%；小米（1810）報20.15元，升1.56。

國際金融股個別走，友邦（1299）升0.46%，報77元；匯控（0005）未扭轉劣勢，跌0.17%，報28.55元。

藍籌中以石藥（1093）表現最好，開市升1.83%，報15.58元；長和（0001）表現最弱，開市跌0.54%，報46.1元。

內地網上昨日流傳一份關於恒大（3333）致函廣東省政府懇請其支持回A計劃的文件，恒大昨晚出嚴正聲明指，相關文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗，對他們造成嚴重的商譽損害。恒大開市報14.8元，跌2.76%。

新股方面，明源雲（0909）今日掛牌，開報25.8元，較定價16.5元，漲56.4%。

其餘個股方面，澳科控股（2300）公司獲Golden Vision Buyout Fund SPC以9.65億元，向Amcor Fibre購入該公司約47.63%股份，該股今日復牌，開市報2.03元，升4成。

金斯瑞生物科技（1548）獲執行董事及控股股東王燁等增持139.6萬股，開報12.3元，升0.16%。

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