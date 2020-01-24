美股向上，港股ADR收報23341點，升30點或0.1%。個股ADR走勢分化，騰訊（0700）ADR升0.7%，折合報508.6元；匯控（0005）跌0.3%，折合報28.5元；建行（0939）跌0.45%，折合報5.04元。

外圍股市方面，日經平均指數今早高開129點或0.56%，一度升最多140點或0.61%，現報23185點，升0.42%；韓國首爾綜合指數今早高開22點或0.99%，最多升過23點或1.04%，現報2284點，升0.51%；澳洲股市今早低開-0.04點或0%，曾跌最多0點或0%，現報5961點，升1.46%。

焦點股份：

內地網上昨日流傳一份關於恒大（3333）致函廣東省政府懇請其支持回A計劃的文件，恒大昨晚出嚴正聲明指，相關文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗，對他們造成嚴重的商譽損害。恒大方面對此作出強烈譴責，已向公安機關報案，堅決用法律武器維護公司合法權益。

澳科控股（2300）今日復牌。公司獲Golden Vision Buyout Fund SPC以9.65億元，向Amcor Fibre購入該公司約47.63%股份，每股現金2.18元，較停牌前收市溢價約51.39%。

明源雲（0909）今日掛牌。

金斯瑞生物科技（1548）獲執行董事及控股股東王燁等增持139.6萬股。

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