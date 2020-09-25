富時羅素公布，預計明年10月將中國債券納入世界國債指數，反映了中國在市場改革方面不斷取得的進展，並為全球投資者提供了更多進入中國市場的機會。中國是全球第二大債券市場，債券市場規模達16萬億美元。

富時羅素指，在指數使用者認可監管改革和基礎設施改善可滿足投資者的實際需求之後，將於明年3月確認具體的納入開始日期。

富時羅素稱，馬來西亞將繼續保持在富時羅素債券觀察名單中。股票市場方面，越南將繼續保留觀察名單中， 將被劃為次級新興市場；俄羅斯被添加到觀察名單中，並可能被重新分類為先進新興市場；阿根廷將從前沿市場轉移到未分類市場。

貝萊德亞洲信貸團隊主管賽思認為，環球投資者將為中國債券市場帶來即時約1000至1200億美元的資金流入，使中國政府債券的外資持倉比例上升至十數百分比的中段(mid teen percent)。長遠而言，資金流入也將繼續保持正增長。

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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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