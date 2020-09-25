美股全日走勢波動。道指日中最多跌226點，低見26537點，之後在科技股及銀行帶動下，一度倒升331點，高見27094點，惟之後升幅收窄，收漲52點，升幅0.2%，報26815點。標普500指數收漲9點，升幅0.3%，報3246點。納斯達克綜合指數收漲39點或0.37%，報10672點。

重磅科技股向好，蘋果收市報108.22元，升1.02%，谷歌母公司Alphabet收市報1422.86元，升0.95%，亞馬遜收市報3019.79元，升0.66%，Facebook收市報249.53元，升0.2%。

歐洲股市方面，歐洲STOXX 600指數收跌1.03%，報355點。德國DAX指數收跌0.29%，報12606點；法國CAC 40指數跌0.83%，報4762點；英國富時100指數收跌1.3%，報5822點。

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