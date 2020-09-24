【明報專訊】近日各大媒體的專欄都意外地有類似的觀點，無論是《立場新聞》或《港人港地》，是《晴報》或《信報》，是「施老闆」或「青姐」，都在「大合奏」，建議要放寬按揭限制及壓力測試。當然，各專欄作者有各自獨特的筆風，但文章到最後總會得出同一結論，直指目前按揭政策之不合理。這種環迴立體聲「大合奏」，對於近兩年充滿衝突的香港，確實是難得的團結。

就像看到久未露面的政界人士突然企街站、派傳單，或淚流滿面開記招一樣，大家會有一種「選舉近了」的感覺；看到各財經專欄突然唱同一調子，再看看日程表，筆者恍然大悟，原來是「施政報告近了」。

異口同聲批評金管局政策脫節

放寬按揭的論調其實一直存在，但踏入9月更頻密。例如經絡早在月初的記招，已直言「政府應放寬千萬元以上物業按揭成數」；中原創辦人施永青在本周一接力，在AM730的專欄指美國長期低息，「為甚麼金管局仍要求銀行為借錢買樓的客戶做壓力測試」。徐家健教授上周在《信報》批評「1000萬元以上的樓按，按揭比例一下子由八成大跌至五成，有什麼經濟邏輯」；胡孟青其後又在《晴報》的專欄批評，這按揭成數的差距是「沒有任何科學根據」。有趣的是，一直被視為建制派宣傳部的《港人港地》，以及被視為「黃媒」的《立場新聞》，也在本月刊登相似的評論文章，看來政治立場的鴻溝，沒有分隔到買樓上車的願望。

政治立場鴻溝 沒分隔買樓上車願望

各文章除作出上述「兩大訴求」，亦異口同聲批評金管局的政策與經濟形勢脫節，同時紛紛描繪一旦放寬限制後的美好畫面︰刺激換樓鏈、在經濟困難時助市民買樓置業、改善居住環境。

有業內人士對本報直言，放寬壓力測試及千萬元物業的按揭成數，是業界的共同訴求，近日趁施政報告前夕紛紛「發功」，各自在不同媒體的專欄上要求政府撤辣，務求重演去年施政報告放寬按保的一幕。

但有銀行界人士認為，即使以「助人上車」為包裝，也不見得會令林鄭政府動容，因為不同於零售、旅遊等行業，樓市在疫情之下並沒有受損，雖然樓市成交一度淡靜，但每當疫情回穩，交投亦會轉為活躍，加上政府對於樓市是否過熱的敏感度極高，施政報告放寬按揭及壓測的機會不大。

放寬按揭難助政治問題降溫

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指出，去年出現「林鄭Plan」，放寬600萬至1000萬元物業的按揭成數，因為政府當時判斷，助年輕人買樓可能社會運動降溫，但目前政治氣候已「無彎轉」，放寬按揭難助政治問題降溫，而且經濟最大的問題是疫情，在GDP可能未見底、失業率或會繼續上升的預期下，放寬按揭是危險的決定。他相信政府寧願繼續派錢，也不會在按揭政策上着墨太多。

[李曉佳 財經澡堂]

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