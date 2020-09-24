雲頂新耀明起招股 入場費近2.8萬
文章日期：2020年9月24日 18:35
雲頂新耀（1952）明日起招股，定價區間介乎50元至55元，每手500股，入場費27777.12元。公司全球發售6354.7萬股，公開發售佔約一成。招股期至下周三（30日）止，擬於10月9日掛牌。聯席保薦人為高盛、Merrill Lynch Far East。
公司本次IPO引入15名基石投資者，包括RA Capital、CBC、建峖實業投資（Janchor Partners）、新加坡政府投資公司GIC、貝萊德、Cormorant、高瓴資本、Invus、清池資本（Lake Bleu Prime）、奧博資本、Rock Springs Capital、Indus、Octagon Investments、Surveyor、Tybne and Woodline Fund。
根據通告，雲頂新耀於2017年7月由醫療私募CBC集團創立，公司產品管線內有8款臨床候選藥物，適應症覆蓋腫瘤、免疫學、心腎疾病及感染性疾病。公司以此4個治療領域為發展目標。
通告顯示，公司本次集資的60%將用於4款支柱產品，即eravacycline、etrasimod、sacituzumab govitecan及Nefecon；15%將用於其他候選藥物；15%用於為拓寬產品管線提供資金；10%用於營運資金及一般用途。
記者：馬迪帆
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