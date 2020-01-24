花旗集團今宣布，在香港推出數碼ETF下單平台（ETF Order Portal），讓參與經紀商在網上就由花旗負責行政管理的ETF，發出所有創設和贖回基金單位的下單指令，以取代本港現時仍然普遍以人手傳真下單的作業方式。據業內人士表示，目前所有基金及ETFs確實仍在使用傳真方式來下單，形容是「難以置信」。

花旗指，該下單平台應用「先進花旗ETF系統（ACES）」技術，備有工作流程及實時交易狀況儀表版功能，可以細緻地根據基金類型和市場而進行設定，集團現已成為亞太區內首批將整個ETF一級市場週期全面數碼化的銀行之一。

花旗於今年1月已為香港ETF，推出創設和分發ETF投資組合成分檔案（PCF） 所採用的ACES技術。PCF服務用以反映在下一個交易日創設或贖回基金單位所需的一籃子證券和現金，該服務目前正根據亞太區各市場相應地進行優化，從而在2021年於區內更多市場支援端對端的ETF服務。

花旗集團現時在全球託管和負責行政管理的資產總值超過23.6萬億美元（約183萬億港元），並在亞太區為23家發行商所發行的133隻ETF提供服務。集團亞太區ETF銷售及業務發展主管Antoine de Saint Vaulry表示，根據ETF發行商和參與經紀商在運作效率和透明度所面對的痛點，該行運用花旗在市場和證券服務的豐富經驗，為這些客戶提供靈活易用的解決方案。

記者：溫藹紅