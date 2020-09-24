廠商會吳宏斌：一旦改香港標籤恐增成本及添亂
文章日期：2020年9月24日 17:16
中華廠商聯合會會長吳宏斌表示，本港經濟經過上半年斷崖式下挫，料在基數較低下，未來一、兩季香港本地生產總值(GDP)跌幅收窄至3%或6%，今年全年GDP最終估計下跌7%，到明年重回增長2%至3%，但是難以回復疫情前狀況。他說，中美貿易戰越演越烈，美方又要求港商更改標籤，因此已為廠商添加混亂，並令營運成本提高。
他形容業界在中美貿易戰及疫情期間，只能自救，並期望疫情受控下分階段讓內地及澳門商務客過來，同時冀落實推出健康碼讓有需要的港商北上處理業務，亦希望政府配合，令工展會有望推動落實。至於中美貿易戰推出措施，改變香港製造標籤，令廠商的卸貨、重新標籤及包裝，以至模具成本增加，業界無所適從，所增加的成本難以估計。就算商經局跟進及向世貿投訴，亦需時回應，他們但願美國最終能夠收回無理的措施。如果一旦改用中國香港作為標籤，亦尚可接受。
他強調，香港製造出口每年雖然有30多億元，金額未致太大，但是香港品牌對香港重要，重要性在於無論產品在那裡製造，冠以香港的品牌均為世界受落。由於香港廠商在全球設立生產線，因此在中美貿易戰下訂單難免影響數個百分點。在疫情期間，來自海外的訂單一度停頓，到疫情紓緩時恢復付運，但所需物流時間無可避免拉長，廠商需預早安排。
記者：陳偉燊
其他報道