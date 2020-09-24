香港8月份出口按年跌2.3%，好過預期的跌3.0%，亦較上月的跌3%減少；進口按年跌5.7%，差過預期的跌3.9%，及較7月的跌3.4%更差。8月貿易逆差146億元，少過預期的逆差205億元。

首8個月的商品整體出口貨值按年下跌5.8%；進口貨值下跌8.1%。有形貿易逆差2197億元，相等於商品進口貨值的8.3%。

經季節性調整，截至8月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升0.3%。同時，商品進口貨值上升0.6%。

按國家／地區分析，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌1.8%，而亞洲以外，其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，特別是輸往德國（跌24.2%）和美國（跌14.9%）。

進口方面，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌29.3%）、韓國（跌11.8%）、日本（跌6.6%）和內地（跌6.1%）。同時，來自台灣（升20.8%）和越南（升13.6%）的進口貨值則錄得升幅。

出口貨品種類方面，8月份主要貨品按年均錄跌幅，「衣物及衣物配件」（減32億元，跌33.6%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減27億元，跌13.2%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減19億元，跌3.1%）、「攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶」（減17億元，跌17.5%）和「動力產生機械及儀器」（減14億元，跌21.4%）。

政府發言人表示，環球經濟維持疲弱，8月份商品出口繼續按年溫和下跌。輸往美國和歐盟的出口跌幅隨着當地經濟逐步復蘇而收窄。然而，輸往內地的出口轉為輕微下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現不一。

展望未來，在有效疫苗被廣泛應用前，2019冠狀病毒病疫情大流行將繼續是全球經濟前景的主要下行風險。中美關係發展及地緣政治緊張局勢也增添不確定性。因此，香港的商品出口表現在短期內料會繼續受制。政府會密切留意相關發展。

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