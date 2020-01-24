港股跌431點見逾4個月低 小米插5% 恒地藍籌最佳
文章日期：2020年9月24日 16:19
港股午後繼續尋底，最多跌517點，低見23225點，尾市跌幅略為收窄，收市跌431點或1.82%，報23311點，創近4個月新低，成交金額1171億元，較上日增加18.97%；國指跌187點或1.96%，報9371點。恒生科技指數收報7054點，跌3.35%。
ATMX偏軟，其中小米（1810）領跌大市，埋單跌4.84%，收報19.84元，拖低恒指43點；騰訊（0700）收報505元，跌1.75%；阿里巴巴（9988）收報261元，跌2.25%；美團（3690）收報238.6元，跌4.56%。
國際金融股走低，友邦（1299）跌1.67%，收報76.65元；匯控（0005）跌0.52%，收報28.6元。
藍籌中以恒地（0012）表現最好，收市升1.24%，報28.6元；其次為碧桂園（2007）升0.63%，收報9.57元。藥明生物（2269）表現最差，收市跌5.01%，收報181.9元。
華晨中國（1114）午後傳出私有化消息，股價一度抽高至12.3%至7.86元，見逾一個月新高，收報7.34元，升4.86%。
內地網站流傳恒大（3333）發表「關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，內容提到倘恒大地產未能如期完成重組，或引發一系列系統性風險。恒大收報15.22元，跌5.56%。
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