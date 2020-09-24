主攻年輕人市場的內地白酒品牌「江小白」今日宣布，完成C輪融資。融資輪由華興資本旗下華興新經濟基金領投，其他投資者包括愛丁堡投資基金Baillie Gifford、正心谷資本、招銀國際、坤言資本及溫氏國際。

今年1月，彭博社曾報道江小白擬年內進行IPO，上市地點未有確定，最多集資10億美元（約為78億美元）。惟公司當月極速澄清，指並無IPO計劃。翻查資料，公司於2015年獲得IDG資本、高瓴資本等私募進行早期投資，B輪融資則獲黑蟻資本投資。

通告顯示，公司C輪融資的集資額將全數用於老酒儲存及技術研發，圍繞「農莊+酒莊」，建造酒業全產業鏈。江小白創始人陶石泉表示，將在研發、生產、供應鍊等方面加大投入，目標是打造優質平價的「國民高端口糧酒」。

華興資本於C輪領投。集團董事長包凡認為，內地需要「一家可滿足多種消費場景和個性化消費需求的巨無霸酒企」。他表示，江小白成立近十年，目前正逐步重塑新酒飲行業競爭格局，有望成為行業領頭羊。

記者：馬迪帆

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