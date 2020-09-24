傳恒大地產指若未能如期完成重組 或引發系統性風險

恒大（3333）2016年起借殼深深房分拆恒大地產回A上市，有關重組工作尚未完成。內地網站流傳一份恒大向廣東政府發出「關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，內容提到倘恒大地產未能如期完成重組，或引發一系列系統性風險。

如恒大地產未能如期完成重組，公司資本金將大幅減少。該報告指，恒大地產須在明年1月31日前償還戰略投資者1300億元人民幣（下同）本金，同時支付137億分紅。1300億由權益變負債，屆時資產負債率將大幅攀升90%以上，或令恒大地產現金流斷裂。

報告又指，截至今年6月底止，恒大有息負債達8355億元，包括借款及境內外公司債，涵蓋逾400家金融機構。報告重申，如果恒大地產現金流斷裂，或會引發恒大集團在相關銀行、信託、基金等金融機構及債券市場的交叉違約，進而引發金融系統性的風險。

另一方面，報告稱，如恒大地產未能按時重組，將令深深房的中小股東因停牌4年而利益受到巨大損害，引發對交易各方、監管部門的法律訴訟或維權行成。

流出以上報告的網站因「違規國家網絡安全法」無法查看。本報已就以上報告向恒大查詢。恒大現報15.44元，跌4.22%。

其他報道

華晨中國午後一度抽高12% 集團否認被遼寧省交通建設投資私有化

證監會：社交媒體騙局佔正調查的操縱市場個案20%

名創優品赴美上市 擬籌1億美元

證監會推Fb官方專頁 提醒公眾注意社交媒體上的投資騙局

IFR：金山雲ADS增發定價31美元 發售股份較預期少

【有片：選股王】蒙牛重拾增長動力 不妨候低分段吸

港股半日跌422點 小米累市 藥明生物瀉6%

瑞典公司因美取消港地位而撤離 曾為警方讀取黃之鋒電話資料

港元1個月期HIBOR兩連跌