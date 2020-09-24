證監會今日推出新Facebook專頁，同時亦發布「執法通訊」 提醒投資者注意透過社交媒體進行的股票投資騙局。證監會指，社交媒體騙局佔正調查的操縱市場個案20%。

證監會指，有愈來愈多散戶投資者墮入在受歡迎的社交媒體平台上進行的「唱高散貨」騙局。在證監會現正調查的操縱市場個案中，這些騙局約佔20%。提醒「唱高散貨」騙局屬於操縱股票市場的手法之一。騙徒利用不同方法將某上市公司的股價人為地推高，然後以高價將股票拋售予其他投資者。這些騙局通常分三個階段進行：挾倉並推高股價、出貨及拋售。

證監會指，在挾倉推高股價階段，騙徒通常會揀選一些市值小、市場流通量低，以及股權高度集中的上市公司作為目標，因為這些股票相對較容易被操縱，而且操縱成本亦較低。騙徒會利用多個代名人帳戶買入該公司的大部分股票，即所謂的「挾倉」。一般來說，當騙徒透過挾倉和相關活動積極買入股票時，會帶動股價大幅攀升。

而在下一個「出貨」階段騙徒與同黨串通，在受歡迎的社交媒體平台（例如Facebook、WhatsApp及微信等）上散布有關該公司的利好（通常屬虛假及具誤導性）消息，從而將手上的股票沽出。騙徒以各種方法試圖與投資者建立信任，例如網友、網上情緣、自稱「投資大師」或「投資導師」、冒認知名的投資顧問及受歡迎的市場評論員等，藉此引誘不虞有詐的投資者買入股票。股價在這階段可能會上升或相對平穩，視乎騙徒的策略而定。

在「拋售」階段，騙徒可能會拋售餘下的所有股票，引致股價大跌；或者當他們再找不到投資者接貨時，任何進一步的股票沽售（不論是由騙徒或其他人作出），都會令股價大跌。墮入騙局的投資者通常事後都無法聯絡騙徒。

證監會提醒4點，以避免墮入「唱高散貨」騙局。

包括「持懷疑的態度」，應對網上結識的任何人士的身分持懷疑態度，尤其是那些自稱是投資顧問或知名人士的人。投資者應對網「友」主動提出的投資建議，保持高度警惕。

「注意警示訊號」包括網「友」主動提出投資建議；股價在沒有利好消息支持下急漲；流通量偏低且股權高度集中的細價股；網「友」要求你發送個人交易紀錄的截圖。

「自行分析求證」，證監提醒，騙徒所推介的股票，很多時估值都明顯過高，且股價的升幅欠缺理據。投資者在作出投資前務必自行分析求證，或向持牌投資顧問尋求獨立意見。

「勿被貪念蒙蔽」，證監指，投資者的貪念是造就這類詐騙手法成功的原因之一。騙徒會利用投資者害怕錯失機會的心態乘虛而入，並經常聲稱有低風險兼高保證回報的投資來誘騙不虞有詐的投資者。但請謹記，世上並沒有低風險兼高保證回報的投資。

其他報道

名創優品赴美上市 擬籌1億美元

證監會推Fb官方專頁 提醒公眾注意社交媒體上的投資騙局

IFR：金山雲ADS增發定價31美元 發售股份較預期少

【有片：選股王】蒙牛重拾增長動力 不妨候低分段吸

港股半日跌422點 小米累市 藥明生物瀉6%

瑞典公司因美取消港地位而撤離 曾為警方讀取黃之鋒電話資料