恒指跌422點，收報23319點，成交金額635億元。美股大跌，市場歸因於聯儲局看淡經濟前景，擔心國會無法就失業補助、額外財政刺激方案達成協議，會令經濟再度陷入衰退。無論原因是什麼，走勢亦確實頗差，納指昨晚幾乎就將周一和周二的升幅完全蒸發。

市場避險情緒頗高，防守性股份表現相對較好，內地消費股可看高一線，蒙牛（2319）現價值博。全球經濟復蘇勢頭不錯，只是疫情第二波帶來變數，但中國已全面回復正常，民眾外出、旅遊消費都回復到疫情前的80%、90%，不用擔心經濟復蘇無以為繼，反而要小心貨幣政策的邊際上收緊。但這對於估值合理、由盈利推動的消費股沒有影響。

蒙牛上半年業績勝預期，收入和盈利分別跌6%及42%，較6月上旬的盈警指引下跌45%至60%為佳。第二季收入按年增長19.2%，復蘇勢頭強勁，績後股價一度升破40元大關創歷史新高。市場預期蒙牛明年可重拾增長動力，預測市盈率約為24倍，以龍頭消費股來說是合理水平。

蒙牛今早股價逆市靠穩，周一及周二也以陽陰收入，並沒有隨大市向下，34元至35元關口有很強支持。可候低分段收集，博重回通道頂部39元水平。

張兆聰

明報首席評論員