港股半日跌422點 小米累市 藥明生物瀉6%
文章日期：2020年9月24日 12:04
港股半日反覆向下，最多跌過446點，低見23296點，創近4個月低位，半日收報23319點，跌422點或1.78%，成交金額635億元；國指跌169點或1.78%，報9388點。恒生科技指數收報7077點，跌3.02%。
ATMX沽壓大，小米（1810）領跌大市，半日挫4.65%，收報19.88元，拖低恒指41點。騰訊（0700）收報506.5元，跌1.46%；阿里巴巴（9988）收報262.6元，跌1.65%；美團（3690）收報238.2元，跌4.72%。
國際金融股繼續疲弱，友邦（1299）跌1.48%，收報76.8元；匯控（0005）再度於28元之間徘徊，跌2.43%，收報28.05元。
藍籌中以恒地（0012）表現最好，升0.35%，收報28.35元；藥明生物（2269）表現最差，半日跌6.01%，收報180元。
油價上升，航空股下挫。國航（0753）收報5.08元，跌3.97%；南航（1055）收報4.12元，跌3.29%；東航（0670）收報3.26元，跌2.69%；國泰（0293）收報5.36元，跌1.65%。
金礦股半日偏軟，中國黃金國際（2099）收報9.38元，跌7.31%；紫金礦業（2899）收報5.11元，跌4.49%；招金礦業（1818）收報9.49元，跌1.66%；價值黃金（3081）收報44.24元，跌1.25%；山東黃金（1787）收報18.66元，跌4.11%。
其餘個股方面，JS環球生活（1691）折讓近12%配股，收報14.82元，跌7.6%。
信義光能（0968）和信義能源（3868）半日同創新高，之後表現回吐，分別收報10.56元及3.38元，跌1.12%及2.03%。
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