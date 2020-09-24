Tesla控告美政府 要求退還中國製零部件關稅兼利息
文章日期：2020年9月24日 10:56
外電報道，美國電動車公司特斯拉（Tesla）控告美國政府及貿易代表萊特希澤，指控特朗普政府對公司從中國進口的部分零部件徵收關稅並不合法，要求退還已經支付的關稅，並賠償期間利息。
特斯拉律師在入稟狀中表示，美國貿易談判代表於2018年和2019年實施的對華關稅清單是「武斷而任性」的，相關機構沒有提供企業真正意義上對清單作出評價的機會，在作出徵稅決定時也無考慮到事實本身與企業實際選擇的可能性。
2018年8月，美國貿易代表辦公室公布並實施了針對價值160億美元中國進口商品的徵稅清單，並表示要對相關商品加徵25%的關稅，而特斯拉在加州費利蒙工廠Model 3型號電動車汽車組裝中用到的中國製造電腦和顯示屏亦包括在內。
據CNBC報導，已有約3400家美國企業就特朗普關稅政策採取法律行動，要求償還已支付稅款，呼籲政府改變關稅政策。據了解，除特斯拉之外，亦包括福特、家得寶(Home Depot）、女裝品牌Ann Taylor等。
其他報道
美司法部長等人傳未同意TikTok交易 母企已向中國申請出口許可