美股向下，港股開市受壓。恒指今早低開204點或0.87%，報23537點，成交金額31億元；國指今早低開88點或0.93%，報9470點。恒生科技指數開市報7218點，跌1.09%。

國際金融股捱沽，友邦（1299）領跌大市，挫0.9%，報77.25元，拖低恒指21點。匯控（0005）開市跌1.04%，報28.45元。

ATMX全線向下，騰訊（0700）報510元，跌0.78%；螞蟻集團據報擬通過香港IPO籌1365億元，不尋求基石投資者參與，阿里巴巴（9988）報264元，跌1.12%；美團（3690）報245.8元，跌1.68%；小米（1810）報20.55元，跌1.44%。

油價上升，航空股偏軟。國航（0753）報5.27元，跌0.38%；南航（1055）報4.23元，跌0.7%；東航（0670）報3.32元，跌0.9%；國泰（0293）報5.45元，無升跌。

金價銅價走低，金礦股陷頹勢。中國黃金國際（2099）報9.98元，跌1.38%；紫金礦業（2899）報5.2元，跌2.8%；招金礦業（1818）報9.35元，跌3.11%；價值黃金（3081）報44.48元，跌0.71%；山東黃金（1787）報19.02元，跌2.26%。

藍籌中以恒地（0012）表現最好，升0.53%，報28.4元；瑞聲（2018）表現最差，開市跌2.3%，報42.55元。

JS環球生活（1691）折讓近12%配股，開市報14.3元，跌一成。

雅各臣（2633）申請分拆品牌醫療保健業務，開市報1.17元，升2.63%。

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