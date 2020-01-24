美股再度下挫，港股ADR跌245點或1.05%，報23496點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.24%，折合報507.64元；匯控（0005）跌0.69%，折合報28.55元；建行（0939）跌1.4%，折合報5.11元。

美期暫企穩，道期升0.04%，納期跌0.05%，標期升0.01%。日股現跌0.88%，韓股現跌1.55%，澳股現跌1.48%。

今日焦點股份可留意：

今日將公布8月本港進出口數據，市場預期出口按年跌3%，與7月持平，而進口跌3.9%，7月為跌3.4%。

JS環球生活（1691）折讓近12%配股，股東趁機減持。

雅各臣（2633）申請分拆品牌醫療保健業務。

螞蟻集團據報擬通過香港IPO籌1365億元，不尋求基石投資者參與，而A股則引8基金戰略認購，A股招股書稱首三季度毛利升七成。留意阿里巴巴（9988）。

美元升至七周高點，新興市場貨幣繼續承受壓力，加上油價上升，留意航空股。

受美元上升影響，金價跌至兩個多月以來的最低水平，銅價創出8月中旬以來的最大跌幅。留意金股、銅股。

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