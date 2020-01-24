美股重拾跌勢，跌至近八周低位，一方面市場受到聯儲局主席鮑威爾重申經濟復蘇道路漫長；另一方面，國會幾乎停止支出法案的磋商，使市場對經濟復蘇力道的看法日益謹慎。科技股亦重挫，蘋果和亞馬遜等巨頭領跌；Nike則受惠於業績佳而逆市上升。道指高開125點，高位曾升176點，低位曾跌572點。

道瓊斯工業平均指數收市跌525點，或跌1.92%。標準普爾500指數收市跌78點，或跌2.37%。納斯達克綜合指數收市跌330點，或跌3.02%。

Salesforce跌4.76%，報235.99美元(下同)，是道指跌幅最大的藍籌，而Nike升8.76%，報127.11元，是道指升幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報107.12元，跌4.19%，谷歌母公司Alphabet收市報1409.39元，跌3.45%，亞馬遜收市報2999.86元，跌4.13%，Facebook收市報249.02元，跌2.25%。

德國DAX指數收市升0.39%，報12642.97點；法國CAC 40指數收市升0.62%，報4802.26點；英國富時100指數收市升1.2%，報5899.26點。