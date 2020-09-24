共享工作空間龍頭WeWork公布，旗下WeWork中國完成一筆2億美元（約15.6億港元）融資，由WeWork現有股東、內地基金摯信資本牽頭作後續投資（follow-on investment）。並委任摯信資本營運合伙人姜躍平為WeWork中國署理行政總裁。

WeWork表示，摯信資本將成為WeWork中國的合作伙伴；摯信資本管理合伙人葛豐則表示，基金會繼續長期投資於WeWork中國。

資料顯示，WeWork 2016年在大中華區開設第一個服務點，至今已擴大至大中華區12個城市，設立逾100個社區，擁有逾6.5萬名會員。

WeWork發言人回覆查詢時表示，今次進行資的WeWork中國，將包括中國內地、香港以及台灣業務；至於WeWork中國在完成融資後，大股東是否仍然是WeWork本身，以及目前正與WeWork捲入訴訟的大股東軟銀有否參與今次融資，發言人則稱其他股東具體細節不便透露。

公司發言人又表示，WeWork中國將會繼續與WeWork全球緊密合作，確保WeWork品牌價值、產品服務質素，以及會員體驗一致，並保證全球會員及員工體驗的滿意度。