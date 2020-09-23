雅各臣申請分拆品牌醫療保健業務
文章日期：2020年9月23日 21:13
雅各臣科研製藥（2633）公布，建議分拆集團品牌醫療保健業務健倍苗苗於聯交所主板上市，方式將為部分實物分派予合資格股東，以及於香港發售新股。聯交所已確認公司可進行建議分拆。公司指出，今日同時向聯交所遞交上市申請A1表格。截至公告日期，雅閣臣科研製藥擁有健倍苗苗股份的85.04%，預期於分拆後，公司將持有健倍苗苗不少於50%股份。
公告指出，健倍苗苗主要從事製造及買賣品牌醫療保健品，包括消費者醫療保健品及品牌中藥。董事會認為，進行分拆的理由及好處包括增強戰略及管理專注、創建更敏銳靈活的品牌醫療保健公司、清晰確立不同的投資個體身份、直接進入資本市場、風險管理及地區劃分。
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講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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