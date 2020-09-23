全球最大「獨角獸」螞蟻集團昨日（22日）於上交所上載A股招股書註冊稿，同日上載最後一輪回覆監管機構問詢函。上交所最後一輪的兩問詢問題，主要針對關聯交易，如螞蟻與阿里之間的關連交易合理性、是否有合理控制制度，以及集資目的，如各個投資方向是否界線清晰。

A股招股書再披露螞蟻最新財務資料，今年1月至9月，螞蟻預計營業收入錄得1145億元至1175億元人民幣（下同），按年增38%至42%。毛利預計為668億元至690億元，按年增67%至73%。此外，預計前三個季度銷售、管理及研發費用將顯著低於去年同期的增長率。公司續指，應因內地數字經濟的發展及用戶心智的提升，整體業務在第三季度持續快速增長。

招股書同時顯示，螞蟻於兩地上市前總股本為237.79億股，兩地上市後總股本不低於300.39億股。即本次或至少發行62.6億股。此外，螞蟻早前向B輪及C輪融資中投資者發行股份，擬於香港上市部分轉換為H股，此部分將發行不超過32.97億股。

根據A股招股書披露，按上市發行新股數量下限計算、假設B類及C類股份贖回均已完成，君瀚、君澳兩家有限合伙持股由上市前的50.51%，攤薄至40%。阿里巴巴（9988）因贖回部分C類股份，持股由原先的32.65%輕微下降至29.7%。第三大股東則依然為全國社保基金理事會。

此外，科創板上市將有8名戰略投資者，全部為上市開放型基金（LOF）認購。8間基金公司分別為易方達、匯添富、華夏、中歐、招商、鵬華、南方及嘉實。前5間公司基金類型全部為「18個月封閉運作投資基金」。內媒今日報道，前5隻基金將於周五（25日）首發，每隻基金限額120億元人民幣，僅在螞蟻集團旗下的基金分銷渠道銷售。

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