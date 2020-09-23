國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署提高上市公司質素，加大對實體經濟的支持，提出改善上市公司治理制度規則，落實控股股東、實際控制人、董事等高層人員的法定職責和責任，以及改良機構投資者參與公司治理的機制。

其次要支持優質企業上市，改善上市公司資產重組、收購和分拆上市、再融資及發債等制度。允許更多符合條件的外國投資者對上市公司戰略投資。

三要發揮部門合力加強監管，解決股票質押風險、違規佔用資金、違規擔保等問題。對操縱市場、內幕交易等違法違規行為加強處罰，大幅提高違法違規成本。

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經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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