未有盈利的生科股嘉和生物（6998）今日首日招股，定價介乎20.3元至24元，每手500股，入場費12120.92元。該股公開發售集資額2.88億元。本報統計8間券商數據，共計借出609.06億元孖展，僅計孖展，公開發售超購210.5倍。

各間券商中，輝立借出128億元、耀才借出126億元、富途借出103.06億元、信誠借出90億元、大華繼顯借出70億元、凱基借出42億元、英皇借出35億元、時富借出15億元。券商息率接近3厘，如輝立、大華繼顯均提供最高2.98厘息。

根據今日上載的招股書，嘉和產品管線共有15款靶向候選藥物。公司主攻乳腺癌療法，其中有4款關鍵藥物均是針對此症狀，具有商業化潛力，包括GB491（lerociclib）、GB221（Coprelotamab）、GB226（geptanolimab）及GB492（IMSA101）。其中GB491有望成為同類產品中最佳的口服CDK4/6抑制劑，該藥物與GB221共同作為公司乳腺癌治療的基礎。

公司前期投資者包括高瓴資本、淡馬錫、啟明創投、海通國際（6837）旗下投資公司以及多間內地私募基金。公司本次上市引入12名基石投資者，其中有高瓴資本等基金再加碼投資，亦包括其他私募如奧博資本、3W、經緯創投（Matrix Partners）等。

值得留意的是，公司引來大批保險公司作為基石投資，包括中國太保（2601）、平保（2318）旗下投資公司，以及雲鋒（376）旗下萬通保險。

記者：馬迪帆