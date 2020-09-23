金發局發表報告，建議引入與A股或A股相關指數掛鈎的香港上市結構性產品。有份參與討論的法國巴黎銀行上市衍生產品部執行董事黃集恩指，在對沖時，可能面對的問題與一般A股投資者無異；法巴會積極參與計劃。

互聯互通之下，不時出現因為外資持股比例達到上限，而被迫關閉交易通道，引致該隻股份只可賣出，不可買入，一旦發生在衍生產品的標的，或增加發行商對沖的難度。

黃集恩指，以衍生產品涉及金額而言，遠低於持股上限甚至沪深港通額度上限，如果某隻熱炒股本身已接近上限，發行商在發行有關窩輪前或開價時理應也將情況反映，例如開價時有溢價或折讓，情況一如以前的A股ETF窩輪；而發行新窩輪時，發行商應已考慮到此因素而決定是否推出。

他補充指，構思上不是想有另外的渠道，亦即是對沖亦只會是所有參與者的一部分，而非內地會另闢渠道予發行商。

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