澳門媒體引述中國國際航空（0753）旗下澳門航空主席兼總經理陳洪指，預料10月份航班預訂情況可以回復去年同期的30%至40%，隨着疫情緩和，及政府未來進行宣傳澳門的活動，料未來航班預訂逐步增長，但是難以估計何時回復正常。

澳門航空在上半年整體收入按年大跌90%，旅客量按年大減98%，目前航班預訂僅約20%。現時國航在澳門航空持股66.8995%權益。

記者：陳偉燊

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