安盛發布生活指數調查，就身體健康、精神健康、財務富足、社會及社交健康、成就和人生意義及價值觀六個範疇，探討香港、澳門及大灣區居民對目前生活的滿意度及對安盛生活的看法。今年調查於7月進行，香港受訪者的得分為56分，較去年下跌3分，並較澳門及大灣區分別低9分及18分，反映港人整體生活質素較去年下降，亦遜於其他地區。

疫情之下，遙距工作成為常態，雖然科技令工作更加便利，但卻成雙刃劍。過一半受訪在職港人表示科技為他們帶來困擾，當中包括長期處於工作狀態（35%）、覺得會被科技取代（26%）或因不及同事熟悉科技而受壓（22%）。同時，科技應用亦有機會延長工作時間因而導致壓力增加，不少受訪者表示於過去六個月因為工作時間長或工作量多而感到壓力（23%）。

此外，近半數（47%）受訪在職港人表示於過去六個月感高度壓力，遠高於澳門（24%）及大灣區（38%）；差不多每四個在職港人中便有一人受到精神問題困擾。儘管如此，近四成香港打工仔曾因擔心會影響升職，即使遇到壓力或精神健康問題都會如常工作，或不願意與上司、僱主談及有關問題，此情況以80至00後最為嚴重。

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講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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