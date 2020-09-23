內地媒體包括《搜狐》及《新浪》等引述攜程的數據顯示，與澳門各類旅游產品相關的搜索量，從昨日起開始暴增，最高升幅達5倍。上海、北京、成都、杭州及廈門成為最熱門出發地。澳門金沙度假區、威尼斯人貢多拉體驗、澳門巴黎人、澳門teamLab超自然空間、澳門塔、大三巴牌坊成為熱搜關鍵詞。

女性遊客在澳門游搜索中佔比50.68%，男性遊客佔比49.32%。70後、80後及90後佔比分別達30.81%、28.85%及23.67%。澳門高星酒店訂單預訂量按月增加50%。威尼斯人、巴黎人、四季酒店、瑞吉酒店及喜來登大酒店是用戶預訂的熱門酒店。

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時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

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