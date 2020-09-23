美國總統特朗普本月初簽署行政命令，禁止美國司法管轄內的個人或實體與騰訊（0700）旗下微信（Wechat）的交易。《彭博》報道，雪佛龍(Chevron)已要求全球僱員從工作電話中刪除微信。報道引述公司內部郵件指，微信是「不合規應用」（non-compliant application）。

根據郵件內容，雪佛龍指出，由於美國政府已向微信實施禁令，公司要求員工刪除該應用程序，倘在9月27日前未採取行動，員工將無法使用雪佛龍系統。雪佛龍發言人拒絕發表評論，騰訊發言人亦未作出回應。

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