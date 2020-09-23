金發局發表拓展A股市場聯通渠道的報告，建議引入與 A 股或 A 股相關指數掛鈎的香港上市結構性產品，報告建議第一階段引入與「滬港通」、「深港通」A 股掛鈎，或與 A 股相關指數掛鈎的結構性產品在香港上市，待時機成熟時將產品逐漸擴展「滬港通」、「深港通」南向交易。

金發局建議，第一階段引入與滬深股通相關衍生的產品，以簡單易懂的上市結構性產品，如認股權證，或以流動性最高的滬深股通A股作為掛鈎資產，並以此作起點。現時A股市場交易量零售投資者為主，建議將增加這些結構性產品發行商的A股買賣水平，從而增加發行商對A股市場的參與度。

當市場在第一階段順利運行，且內地監管機構認為可以允許合資格內地投資者參與時，可實施第二階段，即逐漸允許合資格內地投資者透過南向交易投資於與合資格資產掛鈎的香港上市結構性產品。內地監管機構可從部分合資格內地投資者例如專業投資者開始，其後擴展投資者的範圍，允許零售投資者參與。

金發局上市結構性產品（A股）工作小組成員蕭乃瑩表示，建議第一階段先行A股相關衍生產品，是因為認股權證現已有監管機構，零售投資者的認識比較深，而現時零售投資者已可北向買賣A股，有助其風險管理，以較少的資金參與市場。當市場和監管機構對產品有更多認識，希望可開放南向通參與產品。目前市場交易系統可支持與外地市場聯接，現有互聯互通的法律框架，只需再進一步便能支援。

金發局預期，假設A股結構性產品規模，與香港結構性產品市場規模相等，引入A股結構性產品規模可增加北向交易量4.9%，內地期貨市場流動性增加約15.8%，A股市場每年投資增加約380億元人民幣。蕭乃瑩指出，以目前滬深股通每日使用量只有上限數個百分比，暫沒有再需要擴容。

至於建議實施的時間表，小組成員馬紹基表示要視乎多個因素，包括內地監管機構和交易所的同意，而該小組成員已包括港交所，建議內容亦有財庫局溝通。

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