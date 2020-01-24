彭博社今日引述消息人士指，「小小超」李澤楷旗下保險公司富衛（FWD）擬在港上市，最多集資30億美元（約為234億港元）。該名消息人士稱，富衛集團正與上市顧問擬定潛在發行事宜，最早或於明年上市。該人士續指，討論仍處於初期階段，發售細節或會改變。據報富衛為IPO物色投行包括摩通、大摩、高盛和匯豐。富衛集團代表對報道不予置評。

富衛大股東為李澤楷私人持有的公司盈科拓展。翻查資料，盈拓於2013年完成收購ING保險於港、澳及泰國的保險業務，其後以「富衛」品牌運作。本地傳媒《立場新聞》前年已經報道，富衛長遠有上市計劃。報道引述發債文件，指富衛集團董事會主席為夏佳理、獨立非執董為馬時亨。此外，當時股東除瑞士再保險外，還包括私募基金RRJ，持股4.4%；新加坡政府投資公司GIC，持股1.1%。

記者：馬迪帆

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