美國電動車公司特斯拉（Tesla）計劃將電池成本削減一半，並且增加自製電池比例。亞洲電池供應商股價普遍下挫。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，公司計劃藉由生產更強力、續航時間更長及成本便宜一半的新一代電池，來降低汽車成本。

馬斯克坦承，Tesla的新電池設計及生產製程尚未完成，這令投資人大感失望，特斯拉市值蒸發500億美元，惟市場預期，Tesla自製電池的計劃將使電池供應商面臨降價的壓力。

亞洲電池供應商股向下，韓國LG化學下跌2.2%，Panasonic下跌4%，中國的寧德時代在午後交易中下跌2.8%。

路透引述向Panasonic查詢，會否與特斯拉合作生產新電池，該公司發言人表示，公司正在「考慮多種選擇」，惟目前還沒有做出任何決定。LG化學則拒絕回應，惟媒體引述該公司的消息人士表示，公司願意與Tesla就新電池展開合作。

Tesla股價隔晚在美股交易時段下挫5.6%，收市後時段再挫5%。

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