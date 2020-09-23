港股在匯控（0005）拖累下，早市顯著走低，最多跌156點，見23559點，見逾3個月低位，惟指數午後回穩，曾升78點，高見23795點，收市升25點或0.11%，報23742點，終止兩連跌，成交金額984億元，較上日減少7.13%；國指跌18點或0.19%，報9558點。恒生科技指數收報7298點，升0.9%。

ATMX向上，小米（1810）領升大市，埋單漲1.96%，收報20.85元，貢獻恒指17點。騰訊（0700）收報514元，升0.49%；阿里巴巴（9988）收報267元，升0.83%；美團（3690）收報250元，升3.05%。

匯控今早一度跌穿28元大關，低見27.5元，跌穿世紀供股價，該股午後反彈，收市升0.17%，收報28.75元，終止兩連跌。渣打（2888）結束八連跌，收市升2.64%，報35元。東亞銀行（0023）宣布，已完成對其業務及資產组合的全面策略性檢討，決定啟動出售東亞人壽保險的流程，收報15.88元，升1.4%。

內銀股捱沽，工行（1398）跌1.2%，收報4.11元；中行（3988）跌0.81%，收報2.46元；建行（0939）跌1.52%，收報5.18元；交行（3328）跌2.62%，收報3.72元，是跌幅最大的藍籌。

藍籌中以中生製藥（1177）表現最好，收市升2.53%，收報8.9元。

內媒指和黃成都因囤地囤盤被禁融資 長實（1113）回應指，和記黃埔地產(成都)現在並非長實之附屬公司，亦非由集團控制。長實跌1.04%，收報38.2元。

新股方面，樂享互動（6988）首日上市，收報2.7元，較定價跌6.25%。

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