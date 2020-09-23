內媒指和黃成都因囤地囤盤被禁融資 長實：已非集團附屬

內媒《21世紀經濟》引述成都金融機構人士消息報道，成都高新區財政金融局當日向區內各金融機構下發通知，要求禁止向和記黃埔地產（成都）提供新增融資、貸款，以及為其進行重大資產重組提供幫助。

報道引述該通知稱，因和記黃埔地產（成都）存在捂地、捂盤不良行為，嚴重影響區域房地產市場平穩發展，經研究，禁止高新區內金融機構向和記黃埔地產（成都）及其項目公司提供新增融資、貸款，禁止高新區內金融機構向和記黃埔地產（成都）進行重大資產重組提供幫助。

和記黃埔地產（成都）成立於2004年，是和記黃埔地產繼北京、廣州、深圳、重慶之後進入內地的14個城市之一。而和記黃埔亦是長實（1113）旗下公司。

報道引述一位成都高新區金融機構人士表示，和記黃埔地產（成都）是次惹怒高新區監管者，或與其剛進入成都即操盤的地王項目南城都匯有關。

據悉，長實於今年7月23日，以78.47億元將和記黃埔地產（成都）出售予內房禹州集團（1628）及成都瑞卓置業合資公司。本報就報道向長實查詢，集團指，和記黃埔地產(成都)現在並非長實之附屬公司，亦非由集團控制。

長實重申，公司所有發展項目均嚴格按照國家法規進行，並不存在囤地之情況。作為地產開發商，公司之主要業務為房地產買賣，一直按計劃完成發展及出售項目。公司所有開發專案均與地方政府保持緊密溝通，配合當地規劃及要求進行專案發展。

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