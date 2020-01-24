花旗銀行公布最新「香港千萬富翁調查報告」結果，截至2020年5月數據計算，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達50.4萬人，較2018年減少約7000人，佔全港相關年齡人口的8.4%。而當中有10.6萬人是擁有千萬港元或以上流動資產，而千萬富翁的淨資產值的中位數升4.2％至為1700萬。

物業佔千萬富翁的淨資產總值的78％，而現金及存款佔10％，股票佔6％，基金及債券佔4％。而近八成千萬富翁看淡未來12個月的樓市，相對2019年的72％而言，有較多富裕一群看淡樓市。

調查結果顯示，香港千萬富翁有44%為女性，平均年齡57歲；56%為男性，平均年齡58歲。而千萬富翁的家庭狀況以已婚並有供養子女的父母為最多，佔38％；已婚而子女財政獨立的父母佔30％，單身佔21％；而已婚而沒有子女的一群佔12％。

對於現時生活的開心評分指數方面，在「0」至「10」的評分中，平均指數達6.8，指相信部分原因是千萬富翁對未來生活模式及展望持較樂觀態度。女性千萬富翁比男性千萬富翁的開心指數微高，分別為7.0及6.5。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，千萬富翁以已婚並有供養子女的父母為多，較2018年有所增加，指與樓價上揚，多元化投資有關，亦指父母都為自己下一代準備充足，發掘潛能和發揮專長，為子女教育及相關配套作好準備。指有95％的千萬富翁會盡最大的努力提供最好的教育。

花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心， 於2019年11月至12月，和2020年3月至5月兩段期間進行調查，透過電話以隨機形式，共訪問逾3,500名年齡介乎21-79歲的香港居民。

記者：陳麗歡